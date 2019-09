Mislukte inbraak in Zonnedauwlaan Toon Verheijen

23 september 2019

17u55 0

Inbrekers probeerden afgelopen weekend hun slag te slaan in een woning aan de Zonnedauwlaan. De daders forceerden een raam aan de achterkant. Er was duidelijke schade te zien aan het raam, maar de dader geraakte uiteindelijk niet binnen. Hij nam nog wel een spade mee die hij ter plaatse had gevonden.