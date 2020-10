Militaire straaljager oefent opnieuw op en rond het vliegveld van Oostmalle emz

05 oktober 2020

13u19 2 Malle Op dinsdag 6 oktober zal er opnieuw een militaire oefening plaatsvinden met een F-16 op en rond het voormalige NAVO-vliegveld op de grens van Oostmalle en Zoersel.

Het vliegveld op de grens van Oostmalle en Zoersel is de afgelopen periode al meermaals het decor geweest van oefeningen door de luchtmacht van Defensie. Dat is ook dinsdag het geval. Wanneer de militaire straaljager precies oefeningen zal uitvoeren, is nog niet geweten. Het exacte tijdstip hangt immers af van de weersomstandigheden.