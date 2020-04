Milieuschepen vraagt alerte wandelaars en fietsers everzwijnen in Malse bossen te melden emz

17 april 2020

11u41 0 Malle Volgens milieuschepen Wouter Patho (N-VA) zijn de omstandigheden voor de everzwijnen momenteel ideaal om naar de bossen van Malle te trekken. Vooralsnog werden er daar nog geen gespot, maar Patho meent dat daar verandering in kan komen. Hij vraagt dan ook de alerte wandelaars en fietsers de aanwezigheid van everzwijnen in Malle te melden aan het gemeentebestuur.

De Vlaamse populatie everzwijnen is in opmars. De Malse milieuschepen beweert dat de huidige omstandigheden in combinatie met de coronacrisis er wel eens voor zouden kunnen zorgen dat de everzwijnen richting Malle trekken. “De dieren kunnen zich snel voortplanten. Er is een overvloed aan voedsel en de weersomstandigheden zijn gunstig. Door de coronamaatregelen is er wel een extra menselijke aanwezigheid in de natuur. Dat dwingt de dieren andere oorden op te zoeken. De afwezigheid van druk en gevaarlijk verkeer maakt dan weer dat de everzwijnen zich redelijk veilig en vlot kunnen verplaatsen langs de rustige Kempische wegen, over bruggen of zelfs door verkeersarme dorpen. En waarom niet naar Malle? Onze prachtige bossen zijn uitgestrekt en ideaal voor dit inheems grofwild.”

Nachtdieren

Hoewel Patho de komst van de everzwijnen zou beschouwen als een goede zaak voor de biodiversiteit en natuurbeleving, maakt hij duidelijk dat er een efficiënt everzwijnenbeheer nodig is. Het wild richt immers schade toe aan landbouw, het verkeer en de natuur. “Het beheer richt zich vooral op het voorkomen en beheersen van schade, het controleren van de populatie en de risicobeheersing van wildziekten. Daarin wordt het Vlaams Agentschap Natuur en Bos bijgestaan door verschillende partners. Mogelijke maatregelen zijn het preventief beschermen van wegen en landbouwgewassen, het opmeten van schade voor burgers en landbouwers tot de organisatie van een drukjacht.”

De rol van de lokale besturen beperkt zich erin tot het informeren en sensibiliseren van de burgers. Daarnaast coördineert het de meldingen op het terrein. “Ik wil de alerte fietser en wandelaar vragen om het gemeentebestuur op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van everzwijnen”, zegt Patho. De kans dat een fietser, wandelaar of automobilist de wegen kruist met een everzwijn of een hele kudde, is echter klein. De dieren zijn immers vooral ‘s nachts actief.

Wie een everzwijn gespot heeft in Malle, kan dat per mail melden aan leefmilieu@malle.be.