Milieuschepen pleit voor meer biodiversiteit in de strijd tegen de processierups Ewoud Meeusen

21 november 2019

18u38 0 Malle Het gemeentebestuur van Malle gaat op zoek naar maatregelen als voorbereiding op de processierups komende zomer. Preventieve bestrijding heeft slechts wisselend succes. Volgens schepen van Milieu Wouter Patho (N-VA) ligt de oplossing bij meer biodiversiteit: “Mezen en vleermuizen houden de processierupsenpopulatie onder controle.”

Afgelopen zomer kreunde Malle onder de processierups: jeuk en irritatie waren geen uitzondering: “Met 140 meldingen kunnen we echt spreken van een plaag”, zegt burgemeester Harry Hendrickx. Daarom wil de gemeente nu al maatregelen nemen om te vermijden dat ook dit jaar de processierups voor problemen zorgen. In het verleden hebben verschillende gemeentes geprobeerd op voorhand tegen te gaan met bladbespuiting, maar dat had wisselend succes. Bovendien zijn die bestrijdingsmiddelen vaak ook schadelijk voor andere diersoorten.

Gevarieerd bomenbestand en natuurlijke vijanden

Concreet gaat de gemeente op zoek naar een aannemer die na 3 dagen de nesten weg te branden of te zuigen. Vorig jaar had de gemeente Malle zo’n contract niet. Volgens schepen van milieu Patho kan een gevarieerd bomenbestand en natuurlijke vijanden van de processierups redding brengen: “Eiken kunnen nog wel aangeplant worden, maar meer boomsoorten in eenzelfde straat is aangewezen. Natuurlijke vijanden als vleermuizen en mezen zijn ook onze bondgenoot. Die kunnen we helpen met meer vogelnestkastjes in parkjes en tuinen.”