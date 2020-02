Milieuraad zoekt Mallenaren met een groen hart emz

13 februari 2020

23u45 0 Malle De gemeente Malle is op zoek naar nieuwe leden om de milieuraad uit te breiden. Dat orgaan denkt op een constructieve manier mee na over een lokaal en realistisch klimaatplan. Verder buigen de raadsleden zich over beleidsplannen en omgevingsvergunningen, waarbij het het gemeentebestuur adviseert.

Sinds 1990 werkt de GALM (Gemeentelijke Adviesraad voor Leefmilieu Malle) mee aan het lokale milieubeleid. Voor de gemeente Malle is het groene en landschappelijke karakter een grote troef waar de gemeente doordacht mee wil omspringen door te investeren in biodiversiteit, natuur en een realistisch klimaatplan. Daarvoor doet het ook een beroep op de expertise van de inwoners. Samen met verenigingen, inwoners en de milieuraad van Malle wil de gemeente werken aan een groene, duurzame en klimaatverantwoordelijke gemeente.

Klimaatplan

Het gemeentebestuur is op zoek naar geëngageerde Mallenaren om die milieuraad te versterken. “De raad bestaat uit leden van verschillende verenigingen, landbouwers en geëngageerde inwoners. Naast de adviserende functie, heeft de GALM de belangrijke taak om onze Mallenaren te informeren en te sensibiliseren. Het spreekt voor zich dat de klimaatverandering ons voor grote uitdagingen stelt. Vandaar is er nood aan een innovatief natuur-en milieubeleid waarbij meer vergroening en biodiversiteit centraal staan”, aldus Wouter Patho (N-VA), schepen voor Milieu. In het opmaken van een realistisch en lokaal klimaatplan wordt de milieuraad nauw betrokken. Samen met het gemeentebestuur stellen ze projecten of initiatieven voor die passen in het klimaatplan.

De milieuraad vergadert maandelijks. De algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 10 maart om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Geïnteresseerde inwoners zijn welkom om de raad te leren kennen, te ontdekken wat ze allemaal doen en hoe ze hun steentje kunnen bijdragen.