Mieke (67) kookt al 50 jaar gezond en plantaardig: die ervaring geeft ze door met ‘Het nieuwe kookboek' Ewoud Meeusen

11 december 2019

20u59 2 Malle Mieke Vervecken-Pieters (67) heeft woensdagnamiddag ‘Het nieuwe kookboek’ voorgesteld. Het handboek voor een macro-veganistische levensstijl is het product van Miekes meer dan 50 jaar ervaring in de plantaardige keuken. Haar boek omvat recepten, maar ook tips voor een evenwichtig en gezond leven: “Tien jaar geleden vond iedereen plantaardig koken met aandacht voor lokale bioboeren nonsens. Vandaag is het een hot topic”, zegt Mieke.

In Café De Trappisten in Westmalle stelde Mieke Vervecken-Pieters woensdag ‘Het nieuwe kookboek’ voor. In eerste instantie is het een handboek voor haar studenten aan ‘De Natuurlijke Kookschool’, waar ze sinds 1990 leert mensen een evenwichtige en gezonde maaltijd te koken.

Al twintig jaar leefde het idee om een eigen boek te schrijven. Tien jaar geleden werd Mieke ook benaderd door Standaard Boekhandel: “Maar zij wilden twee kookboeken en een meer filosofisch werk, omdat dat beter zou opbrengen. Daar ging ik niet mee akkoord”, zegt Mieke. Ze besloot dit jaar een boek in eigen beheer uit te geven met hulp van vrienden en familie. Haar broer Jan Pieters zorgde bijvoorbeeld voor de foto’s van Miekes culinaire creaties.

‘Het nieuwe kookboek’ brengt alle kook- en levenservaring van Mieke samen. Op 18-jarige leeftijd begon ze na gezondheidsklachten met yoga en macrobiotiek. Dat laatste is een levensstijl die goed is voor het lichaam, de geest en de aarde. De kunst van het macrobiotisch koken leerde ze in Londen, Antwerpen en Boston. Ze verfijnde die verder tijdens intensieve studieverblijven in Japan. Tussen 1998 en 2010 was ze chef-kok van het befaamde dansgezelschap ROSAS in Brussel. Daarnaast gaf ze privélessen aan een groep koks in Abu Dhabi. Verder verzorgde ze ook al in het Vlaams Parlement de catering.

Plantaardige keuken

Tijdens haar carrière spitste Mieke zich voornamelijk toe op de veganistische keuken. Volgens de macrobiotische eet- en levenswijze houdt een plantaardig dieet het meeste rekening met onze biologische, sociale en spirituele ontwikkeling. “Mensen vragen zich vaak af wat er nog overblijft als een dieet geen vlees, vis, eieren of zuivel omvat. Dan zeg ik altijd dat ze maar eens bij mij moeten komen eten”, lacht Mieke.

Volgens de enthousiaste chef-kok betekent een plantaardige keuken ook niet per definitie dat veganisten tegen de boeren zijn: “Integendeel. De macrobiotische levenswijze heeft net heel veel aandacht voor de ecologische bioboeren. Hun producten zijn net de basis van gezonde voeding”, zegt Mieke.

“Meer dan kaas nabootsen”

De recepten in ‘Het nieuwe kookboek’ zijn dan ook heel creatief en gevarieerd: “Veganistisch koken is méér dan kaas nabootsen”, verduidelijkt Mieke. Op de boekvoorstelling serveert ze onder meer Japanse sushi op basis van salade en krokante kroketjes van umeboshipasta en gekookte gierst: “De Japanse keuken is de meest verfijnde. Zeker de tempelkeuken biedt een grote veganistische rijkdom zoals zeewier, granen en gefermenteerde producten”, verduidelijkt Mieke. Voor haar is haar 93-jarige moeder het levende bewijs dat een veganistisch, evenwichtig dieet gezond is: “Ik ben ongelofelijk dankbaar dat ik dit nog mag meemaken”, zegt Gusta Bos glunderend.

Het boek biedt ook tips voor als je eens niet wil ontbijten of weinig tijd hebt om te koken. Daarnaast omvat het ook een eerder filosofisch-antropologisch aspect: “Niet alleen mijn studenten, maar ook iedereen die bezig is met eerlijke voeding en een gezonde, ecologisch verantwoorde levenswijze heeft interesse in het boek. Het gaat dieper dan koken alleen”, zegt Mieke.

De eerste druk van het handboek (€44,99) op fotopapier van 540 exemplaren is al zo goed als uitverkocht. Eind december-begin januari komt er een tweede oplage van 2.000 exemplaren.

De Natuurlijke Kookschool van Mieke Vervecken-Pieters organiseert allerlei kooklessen in Malle. Voor meer informatie: info@denatuurlijkekookschool.be.