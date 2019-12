Middenstand Oostmalle actief op Facebook Ewoud Meeusen

11 december 2019

15u11 2 Malle Sinds maandag 9 december heeft Middenstand Oostmalle zijn eigen Facebookpagina. De handelaarskern wilde niet achterblijven: “Het internet fungeert als een digitale etalage. Daarvoor slaan we met de middenstand graag de handen in elkaar”, verklaart Philippe Niesz, voorzitter van Middenstand Oostmalle.

Middenstand Oostmalle sprong afgelopen maandag mee op de kar van de digitalisering. In navolging van Westmalle en Sint-Antonius, heeft nu ook Middenstand Oostmalle een eigen Facebookpagina. Op die manier wil de koepel iedere ondernemer in Oostmalle nog meer bijstaan: “Het is niet de bedoeling om bestaande pagina’s van winkels te vervangen. We willen aanvullend en overkoepelend ondersteuning bieden”, vertelt bestuurslid Paul Pincket.

Digitalisering

Kleine zelfstandigen krijgen het soms moeilijk met online verkoop, schaalvergroting en internationalisering. De Facebookpagina kan een eerste stap betekenen richting een aansluiting bij de digitalisering en mondialisering: “Het is aan ons om creatief om te springen met die opkomende tendensen. We willen in de toekomst daar maximaal op inzetten”, verduidelijkt Paul Peeters, penningmeester van Middenstand Oostmalle. Met collectieve handelaarsacties op de Facebookpagina aan te kondigen wil Middenstand Oostmalle tonen dat het dorp allesbehalve stervende is.