Middenplein jeugdlokalen De Notelaar omgetoverd tot coronaveilige concertruimte emz

09 oktober 2020

16u18 3 Malle De lokale concertorganisator Renessound heeft een oplossing bedacht om voor het eerst sinds maart livemuziek te kunnen brengen in Malle. Op zaterdag 31 oktober geven twee bands het beste van zichzelf in een coronaveilige setting: het middenplein van de jeugdlokalen aan De Notelaar. Ter gelegenheid van Renessounds comeback is drank inbegrepen in de ticketprijs.

Al verschillende jaren zorgt Renessound voor livemuziek op originele locaties in Malle. De uitbraak van het coronavirus speelde de concertorganisator echter parten. Sinds maart heeft Renessound bijgevolg nog geen optredens kunnen inrichten. Daar komt nu verandering in. “Het coronavirus heeft ons programma een ferme hak gezet. We zijn niet bij de pakken blijven zitten. Achter de schermen zijn we blijven werken: we gingen aan de slag met een team enthousiaste vrijwilligers en zochten naar ene oplossing om toch livemuziek te kunnen brengen volgens de geldende coronamaatregelen”, klinkt het.

Overdekt en in openlucht

En die oplossing is het middenplein van de jeugdlokalen aan het complex van De Notelaar in Oostmalle. Die zal worden omgetoverd tot een unieke concertzaal. Het middenplein is overdekt, maar de toeschouwer zit in de frisse, gezonde buitenlucht. En aan tafeltjes met maximaal vier personen.

Renessound strikte de bands Country Feedback Club en The Many Moons. Ter gelegenheid van de comeback ontwikkelde Renessound een speciale formule. In ruil voor het boeken van een ticketje voor tien euro hoeven concertgangers geen drank te betalen tijdens de optredens zelf: die is gratis.

Het concert vindt plaats op zaterdag 31 oktober aan de jeugdlokalen van het complex De Notelaar aan Lierselei 19 in Oostmalle. De deuren gaan open om 19 uur. Tickets boeken kan via www.renessoundtickets.jouwweb.be.