Mezzosopraan brengt Perzische poëzie op muzikale wijze emz

13 januari 2020

10u54 0 Malle Op vrijdag 17 januari brengen mezzosopraan Inez Carsauw en instrumentalist Philippe Malfeyt het concert ‘Gift of love’. Daarbij wordt de mystieke poëzie van de Perzische dichter Djalâl ad-Dîn Rûmî uit de dertiende eeuw op muzikale wijze vertaald.

De internationaal gerenommeerde en multidisciplinaire zangeres Inez Carsauw raakte al snel begeesterd door Djalâl ad-Dîn Rûmî. Het oeuvre van de dichter is nog steeds immens populair en handelt vooral over schoonheid en de kracht van de liefde. Zijn werken vormen het uitgangspunt van het concert ‘The Gift of love’. Het was Philippe Malfeyt die enkele dichterlijke teksten op muziek zette. Hij zal zangeres Carsauw tijdens het optreden daarin begeleiden met tokkelinstrumenten als de luit en de barokgitaar. Daarnaast bestaat het programma uit wiegeliederen, zowel van klassieke componisten als uit het volkse repertoire uit verschillende landen.

Het concert vindt plaats op vrijdag 17 januari om 20.00 uur aan Domein de Renesse (Oostmalle). Voorinschrijving: 10 euro; aan de kassa: 12 euro. Voorinschrijving is aanbevolen door storting op BE42 4159 0400 5154 - Domein de Renesse vzw met vermelding van naam en aantal tickets.