Meteen een volgeboekte fitnessruimte bij Megafit Oostmalle: “Anders stel ik het sporten uit” emz

08 juni 2020

11u48 0 Malle Niet alleen de cafés en restaurants, maar ook de fitnesscentra mochten maandag opnieuw de deuren openen. Dat zorgde bij Megafit in Oostmalle voor een maximale bezetting van dertig sportievelingen bij de tweede sportblok om 09.15 uur. Iedereen in de fitnessruimte is opgelucht dat er opnieuw binnen getraind mag worden. “Als het regent, ga je buiten niet sporten”, zeggen Ilse Coopmans (58) en haar dochter Britt Bruynseels (33), die zichzelf op de crosstrainer in het zweet zetten.

Zaakvoerder Erik Van Hemeldonck kreeg afgelopen woensdag te horen dat hij zijn fitnesscentrum maandag opnieuw mocht openen. “Dan zijn we meteen begonnen met de voorbereidingen. We plaatsten de toestellen verder uit elkaar en maakten een bakje voor spuitbussen waarmee iedere sporter zijn toestel kan ontsmetten na gebruik”, zegt zaakvoerder Erik Van Hemeldonck

Normaal gezien ontvangt hij ongeveer 220 à 250 klanten per dag. Nu is er een maximumcapaciteit van dertig personen. “We besloten in acht blokken van 75 minuten te werken. Tussen elke blok is er een kwartier zodat we de toestellen extra kunnen ontsmetten. Iedereen kan slechts voor één blok per dag reserveren. Door dat systeem zullen sommigen een keertje meer per week moeten komen om even veel te sporten als voorheen, indien ze normaal gezien anderhalf of twee uur sporten. Maar mensen die willen trainen, vinden hun weg wel.”

Geen uitstelgedrag meer

Voor Van Hemeldonck doet het deugd om de mensen in zijn fitnessruimte bezig te zien. “Sommigen komen hier drie keer per week. Ik begon de band met de klanten toch wel te missen”, zegt hij. Ook Monique Antonissen (71) is één van hen. “Als je thuis bent, is er altijd wel iets anders om te doen. Op de fitness daarentegen plakt er een uur op. Anders stel ik het sporten uit. En als je een beetje ouder wordt, is het belangrijk om fit te blijven. Door hier te komen bewegen, voel ik me dan ook veel fitter”, zegt ze.

Voor Ilse en Britt is ook het sociale aspect belangrijk. “We komen hier altijd met twee of drie sporten. Het is niet zo dat we de afgelopen periode het sporten hebben uitgesteld, maar het was toch wel minder. Het systeem van trainen in blokken is wel een nadeel. Anders kom je wanneer je wil. Anderzijds geeft het een gerust gevoel in tijden van corona.”