Meer toezicht aan skateplein na klachten over drugs en geweld Toon Verheijen

03 november 2019

08u49 0 Malle De politie zal de komende tijd het skateplein van de gemeente extra in de gaten houden na klachten over jongeren die er de sfeer zouden verzuren. Dat was althans wat gemeenteraadslid Alex Van Loon van Progressief Malle had gehoord. Schepen Elisabeth Joris ging zelf al eens kijken, maar kon niets vaststellen. Ze beloofde dus wel dat de politie extra gaat patrouilleren.

Het nieuwe speelplein aan Berckhoven werd twee jaar geleden ingehuldigd, maar de voorbije maanden doken er klachten op over druggebruik en zelfs geweld en/of bedreigingen ten aanzien van sommige jongeren. “We hebben midden oktober een eerste keer een klacht gekregen via de sportdienst”, bevestigt schepen Elisabeth Joris (DBM). “Omdat de klacht ernstig genoeg was, hebben we de melder ook meteen aangeraden contact op te nemen met de politie. Kort daarna is er nog een tweede melding geweest. De feiten zouden zich voornamelijk op woensdag of in het weekend voordoen. De politie is er dan zelf gaan postvatten, maar kon niet meteen iets verdacht vaststellen. Het is nu wel de bedoeling dat zowel de patrouilleploegen als de wijkagent er frequenter gaan langsgaan. Ze zullen ook identiteitscontroles doen om een beter zicht te krijgen op wie er allemaal rondhangt. We hopen wel dat de kinderen die het goed menen niet gaan wegblijven door het wangedrag van die enkelingen.”

Honden

Pieter Van Boxel, die in de vorige legislatuur nog voor Vlaams Belang zetelde maar opkwam met zijn Lijst Van Boxel (nu SVF) pleit naast het inzetten van politie voor ook meer sociale controle door inwoners zijn. “Ik roep hondeneigenaars van grote honden om er regelmatig te gaan wandelen. Dat schrikt wel af. Al is het zeker niet de bedoeling om conflicten uit te lokken natuurlijk.”