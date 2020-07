Exclusief voor abonnees Maxime (20) schenkt 2.400 euro aan psychiatrische afdeling waar hij zelf tegen depressie vocht emz

28 juli 2020

17u16 3 Malle Maxime Hermans (20) uit Westmalle heeft dinsdagmiddag een cheque van 2.400,3 euro overhandigd aan Johan Goetschalckx van Oevel, een afdeling voor crisisopnames van het psychiatrisch centrum Bethanië in Sint-Antonius Zoersel. Daar belandde hij in november 2018 voor vanwege een depressie. “Het gebeurt nog dat ik me slecht voel, maar ik weet dat ik er niet alleen voor sta”, getuigt Maxime dapper.

Hyperventileren in de auto, uitstappen en zichzelf op de grond gooien. Na een feest bij de familie van zijn vriendin Lotte gaat het licht uit bij Maxime. Enkel Lotte is op de hoogte van Maximes mentale strubbelingen. Maar alleen kon ze het niet meer dragen. “Ze zei ‘zeg het alstublieft aan uw ouders, want zo gaat het niet meer’. Ik durfde niet, maar ze heeft me overtuigd. Nog voor ik alles vertelde, begon ik te wenen. Toch heb ik het die avond zelf nog gedaan”, vertelt Maxime.

