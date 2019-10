Maris Stelle organiseert eigen Olympische Spelen Toon Verheijen

07 oktober 2019

Op het sportveld van Maris Stella is het deze week een drukte van jewelste. De verschillende klassen nemen het tegen elkaar op in de Mary Olympics, een sportwedstrijd bestaande uit drie disciplines. Het komt erop aan elkaar de loef af te steken tijdens de estafette, de grootste spierbundels te showen tijdens het touwtrekken of een enorm uithoudingsvermogen te tonen tijdens het hindernissenparcours. Tijdens de estafette van maandagnamiddag werden de sportievelingen alvast aangemoedigd door hun klasgenoten. Op het einde van de week zal duidelijk worden wie de winnaar is.