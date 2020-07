Marie-Jeanne (89) opent zomerbar in haar tuin en die heet... Bar Bomma: “Zo krijg ik weer eens volk over de vloer” Toon Verheijen

16 juli 2020

21u16 124 Malle Marie-Jeanne Konings (89) is ongetwijfeld de énige bomma in Vlaanderen die kan zeggen dat ze een zomerbar heeft in haar achtertuin. En die bar kreeg dan nog ook de meest toepasselijke naam, Bar Bomma. De drie kinderen van de zaakvoerder van het bekende cateringbedrijf Bevers & Bevers Event Catering kwamen met het idee op de proppen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Marie-Jeanne Konings is een kranige dame op haar 89. En stiekem is ze wat trots op haar kleinkinderen Eline (21), Quinten (19) en Thibault (17) Bevers. Samen met papa Jurgen, zaakvoerder van Bevers Event Catering & Foodtrucks, hebben ze in de tuin van de bomma een zomerbar neergepoot. Een zomerbar eigendom van enkele Kempenaars die ze vorig jaar plaatsten op de winterbar in Antwerpen (Bar Den) en die deze zomer normaal ging dienst doen als Bar Bazil in Gierle (Lille). Het idee ontsproot in het hoofd van Eline Bevers, studente KMO & Ondernemen. “Voor het bedrijf van onze ouders is echt alles stilgevallen”, zegt Eline. “Recent zijn we wat beginnen na te denken en kwamen we op dit idee en ons bomma die zag het ook hélemaal zitten (lacht). Ideaal natuurlijk want we zitten volledig op privédomein en storen daardoor niemand.”

Marie-Jeanne ziet het zitten met Bar Bomma. “Nu zit ik overdag meestal alleen”, zegt ‘de bomma’. “Met deze bar in mijn achtertuin ga ik tenminste geregeld wat volk zien. Of ik er veel ga zitten? Dat weet ik nog niet hoor. Als het goed weer is misschien. Het ziet er in elk geval mooi uit. En ze hadden natuurlijk wel wat plaats om hier weg te zetten (lacht).”

Coronaproof

Bar Bomma opent zaterdagnamiddag officieel de deuren voor het publiek. De bedoeling is om binnenkort ook nog voor wat animatie te zorgen, maar de eerste dagen willen de uitbaters vooral ervoor zorgen dat alles veilig en vlot kan verlopen. “We hebben plaats voor een 400-tal personen”, zeggen de kleinkinderen. “Dat geluk hebben we hier. Er is immens veel ruimte. We gaan niet met reservaties werken, maar zullen wel in de gaten houden of alles volzet is en dan zullen we helaas mensen moeten laten wachten. We gaan ook met catering werken en dat zullen we ook linken aan de naam van de bar: opa’s bitterballen of stoofvlees op grootmoeders wijze (lacht).”

Eline is vooral blij dat ze iets kan doen voor het bedrijf van haar vader, want Bevers & Bevers, dat is catering op alle grote festivals en in alle grote voetbalstadions, bij de Formule 1-wedstrijden en tal van andere evenementen. In topweekends werken ze met 2.000 flexijobbers en freelance medewerkers. Het is volledig stilgevallen. “Je merkte het soms toch bij ons thuis. Het gevoel niets om handen te hebben. Nu is dat weer weg en tot eind september gaan we voluit voor dit verhaal. Het voordeel met deze zomerbar is dat we ook heel veel plek is binnen.”

Bar Bomma is alle dagen van maandag tot donderdag open van 16 tot 23 uur, op vrijdag van 16 tot 1 uur, op zaterdag van 12 tot 1 uur en op zondag van 12 tot 23 uur.

Meer info op barbomma.be