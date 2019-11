Mallifiesta herleeft met gratis kroegentocht in acht cafés Toon Verheijen

10 november 2019

22u36 0 Malle Het was feest in Malle zondagavond. Het gemeentebestuur heeft er in samenwerking met acht horecazaken Mallifiesta nieuw leven ingeblazen.

Het festival was vroeger een privé-initiatief en twee jaar geleden werd er nog geld gevraagd om naar de optredens te komen kijken. Vorig jaar was er geen editie, maar nu is het evenement nieuw leven ingeblazen. “We hebben de handen in elkaar geslagen met acht cafés in onze gemeente”, zeggen schepen Dries Van Dyck en burgemeester Harry Hendrickx (DBM). “Dat zijn de cafés De Valk, X’tra, Déjà Vu, Sportlokaal, ’t Hofke, Missing Link, KZ en ’t Vermoeden. Zij wilden allemaal direct meewerken met het initiatief. De cafébazen betalen de bands. Wij als gemeente faciliteren het gebeuren en laten drie gratis pendelbussen rijden tussen de twee dorpskernen tussen 21 en 2 uur en bekostigen ook nog wat extra kosten. De optredens zijn allemaal gratis en de eerste vijftig consumpties in elk café zijn ook voor ons. Het is voor ons belangrijk dat dit gebeuren toch blijft bestaan. Het brengt heel wat leven in de brouwerij. En als we zien wat de Vlaamse regering nu beslist rond de besparingen in de cultuursector, zijn we blij dat we dit als gemeente kunnen doen.”

De bands die hebben opgetreden, zijn Monkey Punks, Sgt. Pepper, The Jack, Private Zoo, Black Forrest, Moots, Petra en Smalltown Willy and the Fender Benders.