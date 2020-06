Mallenaren tonen wat voor warme vakantieplek hun gemeente is emz

28 juni 2020

16u12 1 Malle In samenwerking met VTM Nieuws en HLN Live gaat Het Laatste Nieuws deze zomer op zoek naar ‘De Warmste Vakantieplek’. Zondagnamiddag was het de beurt aan Malle. Heel wat inwoners verzamelden aan het kasteel van Domein de Renesse. “Een gezelligere plek dan hier ga je niet snel vinden”, zeggen Ivette Bens (65) en Jozef Antonissen (68).

Deze zomer organiseert Het Laatste Nieuws heel wat zomerchallenges. Met ‘De Warmste Vakantieplek’ wordt ons land het mooiste vakantieland ter wereld. Iedere dag wordt in samenwerking met VTM NIEUWS en HLN Live één gemeente uitgeroepen tot ‘De Warmste Vakantieplek’. Een drone toont aan heel Vlaanderen hoe gezellig het daar deze zomer is.

Op zondag kwam de drone beelden maken in Malle. Een van de hotspots was het kasteelcafé aan het Domein de Renesse in Oostmalle. Daar heerste een gezellige drukte. Volgens voorzitter van de vzw Domein de Renesse Michel Grootjans is Malle zelfs de mooiste gemeente ter wereld. “Je kan hier uitstekend wandelen en fietsen. Het kasteeldomein hier is een echte groene long in het midden van Malle”, vertelt hij. “Trappist van Westmalle is het beste wat deze aarde te bieden heeft. Met eentje in de hand lacht iedereen”, vult burgemeester Harry Hendrickx aan.

Onbekendere parels

Volgens de burgemeester valt er altijd wel iets te beleven in Malle. Dat beamen het koppel Ivette en Jozef. “Daarenboven hebben de mensen hier nog contact met elkaar. Je wordt overal aangesproken”, zegt Jozef. Wat de toeristische troeven van Malle zijn? “Uiteraard de omgeving van de Abdij in Westmalle, de Scherpenbergmolen, het kasteel hier. Maar er zijn eveneens plekjes die zelfs Mallenaren niet altijd kennen. Ik denk dan maar aan Zalfen, Blommerschot en het Klokkeven. We wonen hier enorm graag”, lacht Ivette.

De beelden worden hoogstwaarschijnlijk begin juli uitgezonden op HLN Live en VTM NIEUWS.