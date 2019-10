Mallenaren ruimen in tien dagen 130 kilogram zwerfvuil op Toon Verheijen

23 oktober 2019

21u26 0 Malle Tien dagen geleden riep Tien dagen geleden riep zwerfvuilkoning Jean-Paul Meus de inwoners van Malle op om tien dagen lang tien minuten zwerfvuil op te ruimen. Het was een initiatief van de bibliotheek van Malle en uiteindelijk gingen een zestigtal mensen op de oproep in. Het resultaat: 130 kilogram zwerfvuil.

#10minutesaday. Dat is de actie waarmee de Antwerpse ondernemer Jean-Paul Meus nu zo'n drie jaar geleden mee begon. Sinsdien ruimde hij elke dag tien minuten lang zwerfvuil op, waar hij ook was. Onder impuls van de bibliotheek van Oostmalle daagde Jean-Paul ook de Mallenaren uit. “En uiteindelijk werd het toch een beetje een succes. Bijna zestig personeelsleden van de gemeente en inwoners van Malle trokken elke dag gewapend met handschoenen, prikkers en vuilniszakken de baan op. In totaal hebben we samen 130 kilogram ingezameld, goed voor 32 vuilniszakken. De omgeving van de Sint-Pauluskerk was het ergst. Het speelpleintje aan Kwaad Eind het beste.”

De gemeente Malle is niet van plan het bij deze actie te houden en wil zelf ook meer optreden. “Ik las ergens in een reactie op het artikel van Het Laatste Nieuws dat het misschien ooit zover zou komen dat de technische dienst kon afgeschaft worden. Afschaffen zullen we nooit doen, maar als ze niet meer ingezet moeten worden om zwerfvuil op te ruimen, dat zou een verbetering zijn. Dan kunnen we hen elders inzetten, want nodig zijn ze sowieso. We bekijken momenteel als gemeente volop hoe we echt hard kunnen optreden tegen hardnekkige vervuilers of locaties waar telkens opnieuw zwerfvuil opduikt.”