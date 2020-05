Mallenaren kunnen stemmen op hun favoriete zorgprojecten ingediend door burgers emz

21 mei 2020

10u57 0 Malle De inwoners van de gemeente Malle kunnen tot zondag 24 mei stemmen op hun drie favoriete zorgprojecten ingediend door burgers. De beste ideeën krijgen een financieel duwtje in de rug.

Voor de gemeente Malle staat 2020 gelijk aan ‘Jaar van de Zorg’. Daarbij wil de gemeente haar inwoners de kans geven om in dat kader een project uit te werken. De Mallenaren hadden de mogelijkheid om tot vrijdag 15 mei hun voorstel in te dienen. Daarvan staan er nu twintig op het burgerplatform www.denkmee.malle.be. De gemeente Malle buigt zich over alle projectaanvragen. Welk project financiële ondersteuning krijgt, is ook afhankelijk van de burgerstem.

Stemmen kan tot en met zondag 24 mei via www.denkmee.malle.be.