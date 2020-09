Malle zet zorgverleners in de bloemetjes met taart en pralines tijdens Dag van de Zorg ADA

27 september 2020

14u35 0 Malle Zondag 27 september viert Malle alle zorgverleners tijdens de Dag van de Zorg. Speciaal voor die gelegenheid trakteerde het gemeentebestuur het personeel en bewoners op taart en pralines. De plaatselijke harmonie zorgde voor een muzikale noot.

Het zorgpersoneel heeft het de laatste maanden zwaar te verduren gehad door de coronacrisis en het einde is nog niet in zicht. Daarom wilde het bestuur van Malle de Dag van de Zorg zeker niet zomaar laten passeren. Hoewel het programma er door diezelfde coronacrisis net iets anders uitzag, ging het bestuur toch op bezoek bij de verschillende zorginstellingen in de gemeente. Ze trakteerden het personeel en de bewoners op taart en pralines. De Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius (KHSL) zorgde voor een muzikale noot met een live concert aan het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) De Wijngaard, Kauri en Campus Mariënhove.