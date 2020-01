Malle wil inwoners lokaal laten kopen met gratis boodschappentas emz

20 januari 2020

12u10 0 Malle De gemeente Malle schenkt zijn inwoners een bon voor een gratis boodschappentas met het opschrift ‘Ik koop in Malle’. Op die manier wil ze de lokale handelaars in de kijker zetten.

Samen met de middenstandsraad van Malle lanceert de gemeente de actie ‘Ik koop in Malle’. In het gemeenteblaadje ‘De Malse Courant’ editie januari-februari staat een bon voor de gratis boodschappentas met het opschrift ‘Ik koop in Malle’.

“Herbruikbaar, duurzaam en herkenbaar. Zodat ook jij kan zeggen ‘Ik koop in Malle’”, klinkt het. Met dat initiatief wil de gemeente de lokale handelaar opwaarderen. Het is volgens de gemeente immers de middenstand die bijdraagt tot gezelligheid in dorpskernen: de lokale handelaars zorgen voor de kerstverlichting in de straten, organiseren evenementen en sponsoren verenigingen of sportclubs.

De inwoners van Malle kunnen met de bon naar de lokale handelaar gaan en vragen naar een tas. Op www.malle.be/ikkoopinmalle.be staat een overzicht van de handelaars die een boodschappentas aanbieden.