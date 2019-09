Malle werkt aan nieuw mobiliteitsplan en wil burger nauw betrekken bij opmaak ervan Toon Verheijen

17 september 2019

De gemeente Malle werkt aan een nieuw mobiliteitsplan omdat het bestaande plan dateert van 2019 en daarmee hopeloos verouderd is. “De bedoeling is dat we bij de opmaak van het plan ook de burgers nauw betrekken”, zegt schepen van mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA). “We organiseren daarvoor een infosessie op 2 oktober in De Notelaar. Studiebureau Arcadis zal ons begeleiden in de opmaakt van het plan.”

In een eerste fase wordt er een inventaris én een synthese gemaakt van bestaande plannen studies en worden de mobiliteitsproblemen in de gemeente opgelijst. Die fase is ondertussen afgerond en nu wordt er werk gemaakt van een synthesenota. De derde en laatste fase is de opmaakt van het eigenlijke mobiliteitsplan zelf.

Tijdens deze infosessie kom je ook te weten hoe jij als Mallenaar je steentje kan bijdragen tijdens een participatiemoment, dat later dit jaar plaatsvindt.