Malle werft nieuwe maatschappelijk assistent aan, extra ruimte voor animatie in WZC Ter Bleeke emz

03 september 2020

21u13 1 Malle In de zomerperiode heeft de gemeente Malle gerichte aanwervingen gedaan om de impact van de coronacrisis op te vangen. De keuze ging naar naar een bijkomend maatschappelijk assistent voor de sociale dienst en extra ruimte voor het animatieteam van woonzorgcentrum ter Bleeke.

Het woonzorgcentrum ter Bleeke heeft de coronacrisis tot nog toe goed doorstaan. “Geen chaos, geen zieke bewoners en amper uitval bij het personeel. We hebben geen gebruik moeten maken van de ingerichte corona-afdeling. Een kernteam van artsen, hoofdverpleging, medewerkers en bestuurders van de gemeente Malle blijft voor organisatie en coördinatie zorgen”, aldus schepen voor Welzijn en Armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA).

“Er werd personeel vrijgemaakt voor extra animatie, heel specifiek voor het opzetten van digitale communicatie tussen bewoners en hun familie. De versoepelingen van de bezoekersregeling leert ons dat er al die tijd wel nood was aan fysiek contact. Het blijft belangrijk om de autonomie van onze bewoners maximaal te garanderen. Omdat het gemeentebestuur het belang beseft van voldoende afleiding en ontspanning, besliste het tot extra ruimte voor de animatiedienst.”

Extra kracht

Verder heeft de gemeente Malle een nieuwe medewerker aangeworven voor de sociale dienst. “Die zal zich richten op de sociaal-economische impact van de coronacrisis en mee vorm geven aan de diverse steunprojecten. We hebben immers heel wat Vlaams en federaal geld ontvangen. Die middelen moeten op de juiste plaats terechtkomen.”

“De afgelopen maanden zagen we slechts een beperkte stijging van het aantal steunaanvragen gelinkt aan de coronacrisis. We verwachten echter een drukker najaar met meer vraag naar financiële of andere steun. Daarom herhaal ik mijn oproep: wacht niet te lang om langs te komen bij de sociale dienst van de gemeente.”