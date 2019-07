Malle start proefproject voor veilige fietsverbindingen Toon Verheijen

15 juli 2019

15u20 0 Malle De gemeente Malle start met een proefproject om sommige fietsverbindingen veiliger maken. Na afloop zullen de maatregelen geëvalueerd worden waarna alle fietsverbindingen in de gemeente op dezelfde manier zullen aangepast worden.

De gemeente liet de voorbije maanden een inventaris opmaken van alle fietsverbindingen op het grondgebied. Dikwijls zijn die niet altijd veilig door oneffenheden zoals drempels en dergelijke, maar ook door obstakels die niet altijd even fietsvriendelijk zijn. “Paaltjes, beugels of andere obstakels worden vaak gebruikt voor het weren van gemotoriseerd verkeer of het aanduiden van een gevaarlijke situatie”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Maar dikwijls zijn ze slecht geplaatst waardoor ze net voor ongevallen zorgen. Heel vaak zijn ze ook niet zo goed zichtbaar en dan vooral in het donker.”

Daarom heeft de gemeente op bepaalde plaatsen de paaltjes laten verwijderen. Enkel onder enkele strikte voorwaarden zullen ze nog toegelaten worden. De paaltjes mogen maximaal 80 centimeter hoog zijn zodat het stuur van de fietsen er niet tegen kan komen, ze moeten minstens 1,60 meter doorgang bieden, vanaf een kruispunt moet minstens tien meter afstand zijn tot het paaltje en er moet op voorhand signalisatie zijn. Fietsbeugels worden overal verwijderd en op plaatsen waar de fietsverbinding uitkomt op een gevaarlijk punt, komen haaientanden. “Tijdens de proefperiode kunnen gebruikers opmerkingen formuleren. Na een evaluatie zullen alle fietsverbindingen in onze gemeente aangepast worden op een uniforme manier en zoals het fietsvademecum het voorschrijft.”