Malle scoort gemiddeld 5 tot 6 op 10 in Mobiscore Toon Verheijen

25 juni 2019

14u31 1 Malle De gemeente Malle scoort gemiddeld een 5 of 6 op 10 op vlak van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer vanuit elke woning. Dat blijkt uit de cijfers van Mobiscore. Via die website kan je nagaan hoe dicht je woning bij het openbaar vervoer ligt, maar ook cultuur, onderwijs, gezondheid en zorg en winkels worden berekend. Op vlak van openbaar vervoer streeft de gemeente alvast naar verbetering.

Met gemiddeld een 5 tot 6 op 10 is Malle zeker niet blij de slechtste leerlingen in de klas, maar ronduit schitterend zijn de cijfers ook niet te noemen. “Normaal zou ik hier zeker niet tevreden mee zijn, maar op dit moment eigenlijk wel”, zegt schepen van mobiliteit en ruimtelijke ordening Sanne Van Looy (N-VA). “De mobiscore geeft slechts een indicatie. Het valt me ook op dat hoe landelijker de gemeente gelegen is, hoe lager de scores liggen. Dat is niet meteen een verrassing, maar net dat landelijke karakter willen we in Malle wel behouden. Al geven we toe dat we onze gemeente aantrekkelijker moeten maken voor alternatieven voor de auto.”

De gemeente wil in de toekomst werk maken van zogenaamde vervoersknooppunten. “Het Bergplein in Westmalle en de busstelplaats in Oostmalle zouden zo’n knopen kunnen worden waar bus, auto en fiets, eventueel via deelsystemen, kunnen samenkomen”, zegt Van Looy nog.