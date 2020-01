Malle roept 2020 uit tot Jaar van de Zorg emz

08 januari 2020

12u30 2 Malle In 2020 zet het gemeentebestuur in Malle met het ‘Jaar van de Zorg’ alle facetten van zorg in de kijker. Inwoners kunnen vanaf maart eigen zorgprojecten indienen. Die maken kans op een financieel duwtje in de rug.

De gemeente onder het thema ‘Want zorg verbindt...’ dit jaar de zorg in de schijnwerpers. Voor Malle is het immers een feestjaar, aangezien het sociaal huis, het dienstencentrum De Ring en woonzorgcentrum Ter Bleeke in 2020 precies tien jaar bestaan. Het Huis van het Kind blaast dan weer vijf kaarsjes uit. Het gemeentebestuur hoopt dat inwoners zich dankzij zorginstellingen of allerlei zorginitiatieven goed kunnen voelen in Malle.

Zorgproject

De gemeente wil ook zijn steentje bijdragen. Zo zal ze allerlei activiteiten rond het thema zorg organiseren. Verder gaat het gemeentebestuur op bezoek in verschillende Malse zorgcentra. Het meest opvallende initiatief is echter de financiële steun voor zorgprojecten van inwoners. Vanaf maart 2020 kunnen Mallenaren hun idee indienen.

