Malle organiseert mobiliteitscafé: “Inwoners geven suggesties voor verbetering” Ewoud Meeusen

20 november 2019

13u10 0 Malle Het gemeentebestuur van Malle werkt samen met studiebureau ARCADIS aan een nieuw mobiliteitsplan. Dinsdagavond organiseerde de coalitie een mobiliteitscafé. Burgers waren welkom om input te leveren hoe de mobiliteit in de toekomst beter kan: “Mobiliteit is een zaak van iedereen. En onze eigen inwoners zijn het best geplaatst om suggesties te geven over hoe we onze mobiliteit in Malle kunnen verbeteren”, legt schepen van mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA) toe.

De Malse burgers zakten dinsdagavond af naar De Notelaar om hun ideeën over mobiliteit te formuleren. Het mobiliteitscafé maakt deel uit van het participatieproject binnen het mobiliteitsplan. Dat nieuwe plan moet een antwoord bieden op de uitdagingen en prioriteiten, zowel voor de mobiliteit nu, als in de toekomst: “We werken vandaag rond vier thema’s: gemotoriseerd verkeerd, fietsers en voetgangers, openbaar vervoer, en strategische ontwikkelingen”, verklaart Van Looy.

Overdreven snelheid en sluipverkeer

De inwoners zetten zich meteen tafel om hun gedachten neer te schrijven. Een dikwijls geopperd idee was een snelheidsbeperkende maatregel in de buurt van de Oude Baan en de Wijngaardstraat: “We hebben al beslist om daar een verhoogde inrichting te voorzien”, verduidelijkt Van Looy. Verder was sluipverkeer een belangrijke bekommernis.

Het gemeentebestuur hecht veel aandacht aan inspraak van de bewoners. Wie er niet bij kon zijn, kan zijn steengoed idee nog steeds komen droppen in de ideeënbus, die net als de themapanelen nog een week in De Notelaar in Oostmalle zal blijven staan. Nadat de knelpunten onder de loep genomen zijn, zal het gemeentebestuur een duidelijke visie ontwikkelen en een prioriteitenlijst opstellen: “Op de mobiliteitsmarkt zullen we daarover terugkoppelen, om het mobiliteitsplan dan in het najaar van 2020 af te hebben”, besluit Van Looy.