Malle nodigt Karel Malfliet uit voor gespreksavond over klimaat Ewoud Meeusen

26 november 2019

11u53 0 Malle Op woensdagavond 27 november nodigt de Mondiale Raad van Malle stafmedewerker van de Ecokerk Karel Malfliet uit. Hij zal een gratis gespreksavond over het klimaat leiden. Daarbij krijgen de toehoorders een inleiding van Malfliet, waarna er ruimte is om te reageren en ideeën uit te wisselen over de toekomst van het klimaat.

De Mondiale Raad Malle sloeg de handen in mekaar met de parochies uit Malle en Zoersel, KWB Westmalle en Beweging.Net Malle voor een thema-avond rond het klimaat. Ze strikten gastspreker Karel Malfliet, die als stafmedewerker van de Ecokerk aanwezig was op de klimaatconferenties van Parijs in 2015 en van Katowice (Polen) in 2018. Hij zal de gratis gespreksavond ‘Klimaat, ook onze zaak. Geloofwaardig handelen voor de toekomst’ in het parochiecentrum Sint-Martinus leiden. Zo wordt gehoor gegeven aan de actuele wereldwijde protestbeweging van jongeren tegen het huidige klimaatbeleid.

Een gestolen toekomst?

De komende tien jaar zijn cruciaal voor een klimaatveilige toekomst. Samen met Malfliet gaan de toehoorders uit Malle en omstreken op zoek naar wat we samen kunnen doen om de klimaatverandering zo veel mogelijk te beteugelen. Volwassenen en beleidsmakers moeten er volgens de organisatie van de klimaatavond alles aan doen om te vermijden dat hun kinderen een gestolen toekomst erven.

De gratis gespreksavond vindt plaats in het parochiecentrum Sint-Martinus om 19u30. Inschrijven kan nog via vinusennora@proximus.be.