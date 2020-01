Malle nodigt inwoners uit voor inspiratiecafé over verdicht wonen emz

16 januari 2020

12u58 1 Malle De gemeente Malle nodigt op donderdag 13 februari zijn inwoners uit om na te denken over de verdichting van Malle. Met de bouwpauze in het achterhoofd wil de gemeente samen met de Mallenaren bekijken hoe toekomstige bouwprojecten eruit moeten zien.

In 2017 lanceerde de gemeente samen met de provincie Antwerpen een interactieve bevraging geWOONtebreker over wonen in het Malle van morgen. De enquête leerde dat Mallenaren graag in hun gemeente wonen en ook bereid zijn om mee na te denken over nieuwe woonvormen in de toekomst. De stelling ‘Ik woon graag in Malle’ haalde een score van 8,5 op 10.

Verdichten

Bij het vervolgtraject ligt de focus op het kwaliteitsvol verdichten. Met de betonstop en de bouwpauze in het achterhoofd zal de manier van wonen de komende jaren ingrijpend veranderen. In de toekomst zal dichter en minder uitgestrekt moeten gebouwd worden. Als gevolg daarvan zullen meer mensen op een kleinere oppervlakte wonen. In die discussie wil de gemeente ook de Mallenaar betrekken. Op het inspiratiecafé kan iedereen zijn eigen voorstellen lanceren.

Het inspiratiecafé met gastspreker vindt plaats op donderdag 13 februari om 20u in de cafétaria van de Notelaar. Inschrijven kan via ruimtelijkeordening@malle.be, maar ook last-minute bezoekers zijn meer dan welkom.

