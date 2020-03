Malle maakt kennis met Erfgoed Voorkempen emz

03 maart 2020

18u43 1 Malle De gemeente Malle stapt dit jaar in Erfgoed Voorkempen. In dat kader zal de intergemeentelijke samenwerking de nieuwe erfgoedwerking voorstellen op zaterdag 28 maart in Oelegem.

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Voorkempen heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en beheren. Daarvoor is een geïntegreerd beleid noodzakelijk. Daarnaast ondersteunt het samenwerkingsverband van de Voorkempen de gemeentes Essen, Kalmthout, Kapellen, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel waar nodig.

Sinds kort maakt ook Malle deel uit van Erfgoed Voorkempen. “Samen met andere gemeentes uit de regio willen we meer aandacht besteden aan roerend en onroerend erfgoed in onze regio. Twee erfgoedwerkers staan ons bij om projecten rond patrimonium in onze gemeente op zetten. Daarnaast laten ze de inwoners kennismaken met ons erfgoed”, klinkt het.

Voorstelling

Op zaterdag 28 maart vindt een ontmoetings- en netwerkdag plaats om 10 uur in Kasteel Vrieselhof in Oelegem. Iedereen die zich betrokken voelt bij het lokale en regionale erfgoed, is daarop welkom. In de voormiddag wordt de nieuwe erfgoedwerking voorgesteld. In de namiddag vindt een erfgoedwandeling op wandelafstand van kasteel Vrieselhof plaats. Meer informatie en inschrijven via info@rldevoorkempen.be of 03 312 87 11.

-