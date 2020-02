Malle loopt 10 Miles in Domein de Renesse emz

05 februari 2020

12u17 3 Malle Op zondag 17 mei pakt atletiekclub D.A.L (DinsdagAvondLopers) uit Malle voor de 38ste keer uit met ‘10 Miles Malle’, haar eigen editie van de 10 Miles. Sinds 1 februari kan u een voorinschrijving doen. De verschillende wedstrijden lopen doorheen kasteelgebied Domein de Renesse in Oostmalle. De opbrengst gaat naar de jeugdwerking van de atletiekclub D.A.L en Scabazoe, een G-sportclub in Zoersel.

Terwijl de wedstrijd vroeger bekend stond als Parel der Kempen, gaat het loopevenement nu door het leven als ‘10 Miles Malle’. De omloop leidt de deelnemers via verharde wegen en op paden in het park van het kasteelgebied Domein de Renesse in Oostmalle. De langere wedstrijden voeren de lopers ook gedeeltelijk langs de asfaltwegen rond het park. ‘10 Miles Malle’ biedt vier kinderlopen, een 5 kilometer, een 10 kilometer en uiteraard de ‘10 Miles’. De lopen zijn erkend als Sportarun. Sinds 1 februari zijn de voorinschrijvingen geopend. Voor de voorbereiding op het sportevenement biedt organiserende atletiekclub D.A.L vanaf dinsdag 10 maart op de atletiekpiste van Mariagaarde begeleiding in groep.

Inschrijven

Voor de voorbereiding op het sportevenement met looptrainingen op dinsdagavond dient u aan te melden via info10miles@malle.be. De inschrijving voor ‘10 Miles Malle’ gebeurt via de website www.10milesmalle.be. Een voorinschrijving vanaf zaterdag 1 februari tot en met vrijdag 15 mei. De kostprijs voor de kinderlopen bedraagt mits voorinschrijving 4 euro, de standaardprijs is 5 euro. De deelnemersprijs voor de andere lopen van 5 of 10 kilometer en 10 Miles bedraagt mits voorinschrijving 7 euro, de standaardprijs is 10 euro.

Meer praktische informatie via de website www.10milesmalle.be, info10miles@malle.be of 0475 57 69 24 (Leo Van Ginckel).