Malle is voor één dag ‘Warmste Vakantieplek van Vlaanderen’

Veel meer te bieden dan Westmalle Trappist Redactie

02 juli 2020

12u50 0

Het wordt een bijzondere zomer dit jaar en voor veel mensen zal die zomervakantie vooral in eigen land doorgebracht worden. Daarom gaan wij op zoek naar de ‘Warmste Vakantieplek van Vlaanderen’. Elke dag vliegt onze drone boven een gemeente om te kijken hoe de inwoners en bezoekers daar de zomer beleven. Zo passeerden we al in Malle, bovenstaande video is vanavond ook te zien op VTM Nieuws.

Is jouw gemeente de perfecte plek voor een staycation? Nodig de drone dan uit naar je gemeente door jouw vakantieplek te nomineren op www.hln.be/challenges. De hele maand juli vliegen we over Vlaanderen op zoek naar de Warmste Vakantieplek.