Malle geeft aftrap ‘Jaar van de Zorg’: “Zorg zit in onze genen” emz

24 januari 2020

12u50 0 Malle Voor de gemeente Malle staat 2020 in teken van de zorg. Op donderdagavond 23 januari heeft het gemeentebestuur het Jaar van de Zorg op gang getrapt. “Voor het eerst heeft de gemeente een jaarthema. Niet voor niets is deze primeur voor zorg, want Malle is een echte zorggemeente. Het zit in onze genen”, vertelt schepen voor Welzijn Wouter Patho (N-VA).

Een jaar lang wil het gemeentebestuur alle facetten van de zorg in de gemeente Malle extra onder de aandacht brengen onder het motto ‘zorg verbindt’. “De gemeente Malle heeft altijd al een sterke traditie gehad op vlak van solidariteit en welzijn en ook de huidige bestuursmeerderheid trekt deze lijn door. Dat gebeurt enerzijds door in te zetten op uitgebreide eigen dienstverlening en anderzijds door een regierol in de gemeente op te nemen”, zegt burgemeester Harry Hendrickx.

Het Jaar van de Zorg ging van start met een lezing van Tom Braes, die als voormalig verpleegkundige en directeur van een woonzorgcentrum over veel expertise beschikt. Met 5 G’s wilde hij Malle brengen naar een sterk verbonden gemeente. Het startmoment werd op ludieke wijze afgesloten, waarbij hoofden van verschillende zorginstellingen zich ook op letterlijke wijze verbonden met een stuk touw.

Project

De gemeente Malle organiseert allerhande activiteiten rond het thema zorg. Zo ontwerpt toerisme Malle met een fiets, een wandel- en fotozoektocht langs mooi gelegen zorginstellingen en andere verscholen plekjes in de gemeente. Verder kan de inwoner van Malle ook zijn bijdrage leveren. Het gemeentebestuur wil al haar inwoners stimuleren om mee(r) te zorgen voor elkaar en lanceert daarom een projectoproep. Wie een mooi initiatief rond zorg indient tussen 1 maart en 1 mei, krijgt een financieel duwtje in de rug.

Meer informatie en nieuws over het jaar van de zorg kan u vinden op www.malle.be/jaarvandezorg.

