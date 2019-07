Malle betrekt inwoners bij opmaak meerjarenplanning Toon Verheijen

24 juli 2019

14u34 0 Malle De gemeente Malle wil de inwoners nauwer betrekken bij de opmaak van de meerjarenplanning voor deze legislatuur.

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van de legislatuur. Het plan zal in december 2019 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. “Maar wij willen de inwoners er nauw bij betrekken”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Daarom organiseren we op zaterdag 21 september tussen 13 en 16 uur een inspraakmoment.” Meer details volgen later nog.