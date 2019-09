Makelaar zes jaar naar cel voor oplichting van buren Patrick Lefelon

11 september 2019

12u52 0 Malle De 58-jarige Philippe Vandenhaute uit Malle is veroordeeld tot zes jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar. Het hof van beroep heeft zijn straf uit eerste aanleg bevestigd. De man had een twintigtal mensen opgelicht voor in totaal 1,2 miljoen euro. Ook zijn echtgenote Chantal L. (52) werd mee schuldig bevonden en krijgt achttien maanden cel, waarvan acht maanden effectief.

Philippe Vandenhaute was in 2013 al eens veroordeeld omdat hij als verzekeringsmakelaar klanten had opgelicht. Die straf maakte weinig indruk op hem. De man zette zijn oplichtingspraktijken rustig verder. Het ergst getroffen waren de twee broers Michel en Achilles De Peuter, die naast hem woonden op de Antwerpsesteenweg in Malle.

Toen hun vader in 2010 overleed, had Philippe Vandenhaute aangeboden om hun erfenis te beleggen. Ze gaven hem 313.000 euro. Hij legde hen documenten voor, waaruit moest blijken dat hun geld in Luxemburg geïnvesteerd werd. De broers werden zoet gehouden met afschriften van hun Luxemburgse belegging bij Euresa Life. De documenten waren door de directeur ondertekend. Alle stukken bleken vervalst door Philippe Vandenhaute. Ook andere verhalen over investeringen bleken niet te kloppen.

Het onderzoek bracht nog een twintigtal andere oplichtingen aan het licht. De slachtoffers waren allemaal goedgelovige mensen die hun spaargeld aan Vandenhaute toevertrouwden. Hij leidde hen telkens om de tuin met zijn praatjes, gesteund met valse documeten.

In zijn arrest maakt het hof van beroep een ellenlange lijst van alle vervalste documenten op. Om zo tot de conclusie te komen dat Philippe Vandenhaute schuldig is aan alle oplichtingen.

De broers De Peuter hebben recht op een schadevergoeding van ongeveer 325.000 euro. Een ander slachtoffer heeft recht op 400.000 euro. Voor de meeste andere slachtoffers werd een schadevergoeding van 25 toto 40.000 euro toegekend.