Luc Celens haalt het net niet in finale om beste waterzooi Toon Verheijen

22 oktober 2019

Keurslager Luc Celens heeft het net niet gehaald in de finale om de strijd voor de beste waterzooi. Hij mocht samen met twee andere Keurslagers uit Vlaanderen dinsdag naar het Hof van Cleve van Peter Goossens om daar zijn gerecht te laten proeven. “Het was op zich een hele ervaring en leuk om eens oog in oog te staan met zo’n chef, maar uiteindelijk was onze waterzooi net niet goed genoeg”, zegt Luc Celens. “Jammer natuurlijk, maar we leggen er ons bij neer (lacht). Het was al een hele eer om in de finale te staan.” Luc Celens maakt zijn waterzooi met La Belle Flamande-kippen, dagverse groenten en uiteraard de nodige kruiden.