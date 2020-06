Lokale shoppers maken kans op waardebon of horecacheque met actie #ikkoopinmalle emz

15 juni 2020

15u58 0 Malle De middenstanders van Oostmalle en Westmalle hebben gezorgd voor een totale prijzenpot van 19.500 euro voor de zomeractie #ikkoopinmalle, die loopt van 15 juni tot 15 augustus. Zestig deelnemende handelaars verloten ieders drie waardebonnen van honderd euro en een horecacheque.

De gemeente Malle roept met haar campagne ‘Ik koop in Malle’ haar inwoners zoveel als mogelijk op om lokaal te winkelen en zo de Malse handelaars te steunen. De middenstanders zelf zorgen eveneens voor motivatie. Vanaf maandag 15 juni lanceren zestig handelaars een actie. Bij een bezoek of aankoop vanaf een bepaald bedrag krijgen de klanten een deelnameformulier. Ingevulde formulieren kunnen tot en met zaterdag 15 augustus in een doos bij de handelaars gestopt worden. Wiens formulier uitgeloot wordt, krijgt een waardebon of een horecacheque.

De deelnemende handelaars zijn terug te vinden op de website van de gemeente Malle.