Lokale Rotaryclub schenkt iedere medewerker woonzorgcentrum Ter Bleeke shopcheque van 80 euro emz

19 juni 2020

15u44 0 Malle Volgens de Rotaryclub (RC) Westmalle Kempenland was het dagelijks applaus voor de zorgverleners niet voldoende. De weldoeners besloten de tachtig medewerkers van het woonzorgcentrum Ter Bleeke in Westmalle ieder een cheque van het Wijnegem Shoppingcenter ter waarde van tachtig euro cadeau te doen. “Dit toont appreciatie voor iedereen binnen de zorg”, reageert hoofdverpleegkundige Dagmar Ritzen.

Een belangrijk doel van de wereldwijde vereniging aan weldoeners Rotary is de gezondheid in de wereld bevorderen. De lokale club Westmalle Kempenland besefte dat de medewerkers van Ter Bleeke tijdens de coronacrisis al heel wat inspanningen hadden geleverd. Het woonzorgcentrum is er tot op heden in geslaagd om het coronavirus buiten te houden.

6.400 euro

Met dat in het achterhoofd begon RC Westmalle Kempenland-bestuurslid Paul Van Soens na te denken wat Rotary nog zou kunnen betekenen voor de zorgverleners van Ter Bleeke, waar de voorzitter van RC Westmalle-Kempenland Jan Flament directeur is. Hij kwam met het initiatief hen te verrassen met een winkelcheque. “Naast het applaus wilden we iets materieel kunnen bieden aan alle medewerkers. Ik bewonder jullie inspanningen. Want dat doen jullie met risico voor eigen gezondheid”, bedankt bestuurslid Marc Van Rolleghem.

In totaal schonk RC Westmalle Kempenland 6.400 euro aan Ter Bleeke. De zorgverleners van het Malse rusthuis stellen de attentie erg op prijs. “Als hoofdverpleegster probeer ik iedereen altijd pluimen te geven. Maar een cadeau als dit doet toch ook wel heel veel deugd. We hebben hard gewerkt om het hier coronavrij te houden. Dat is gelukt mede dankzij de heersende bezorgdheid bij ons personeel”, besluit Ritzen.