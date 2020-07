Lokale horeca krijgt een duwtje in de rug met zomerbrochure ‘Proef en Geniet in Malle’ emz

09 juli 2020

14u02 0 Malle Het gemeentebestuur van Malle heeft donderdag haar zomermagazine ‘Proef en Geniet in Malle’ voorgesteld in brasserie Klein Zoersel. Die brochure van maar liefst 72 pagina’s zet de lokale horeca en plaatselijke activiteiten in de kijker. De gemeente wil haar inwoners zo aanmoedigen in eigen dorp van de zomer te genieten. “Zodat we opnieuw deugd hebben van het leven”, zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM).

De horeca heeft de afgelopen maanden zwaar in de klappen gedeeld. Dat beseft ook de gemeente Malle. “Deze ondernemers hebben een heel moeilijke tijd achter de rug en maken nog steeds een lastige periode door”, aldus Hendrickx. Daarom komt het bestuur voor de eerste keer op de proppen met een zomermagazine waarin alle horecazaken in Malle opgelijst worden: van frituren en cafés tot restaurants en cateraars. Tussendoor geeft de gemeente tips als een culinaire fiets- of wandeltocht of een speelpleintjestocht.

Boost

De zomereditie van het magazine kregen de Mallenaren deze week in de bus. “We willen hen oproepen om uit hun kot te komen en de lokale ondernemers te steunen”, vertelt Hendrickx. “Met de brochure proberen we onze bewoners de richting uit te sturen van horecazaken in de buurt”, vult schepen voor Lokale Economie Dries Van Dyck (DBM) aan.

En daar zijn de horecaondernemers tevreden mee. “Niet alle Mallenaren weten dat er zoveel cafés, restaurants... achter de hoek zijn. Dit gaat ons echt een boost geven”, reageert Hans Van Den Bergh van brasserie De Degustatie. De uitbaters van Het Chocoladehuisje kunnen het initiatief eveneens appreciëren. Zo ook Barbara Bringola en Peter Van Vlasselaer van Klein Zoersel. “Uiteindelijk zullen we het zelf moeten doen, maar alle hulp is welkom natuurlijk”, zegt Barbara.

Horecabon

Naast het magazine heeft de gemeente op vraag van de lokale horeca een nieuwe horecabon ter waarde van 5 of 15 euro uitgewerkt. Die kan gebruikt worden in een veertigtal deelnemende zaken. Brouwerij der Trappisten zorgt tijdelijk voor een korting van 10 procent: een bon van 5 euro kost 4,5 euro, de prijs voor een bon van 15 euro bedraagt 13,5 euro.

En zo’n waardebon is meteen ook te winnen. In de zomermagazine is de wedstrijd ‘Ge-niet’ in Malle te vinden. Wie deze zomer op vijf verschillende plekken in Malle een totaalbedrag van honderd euro consumeert en de bonnetjes binnen brengt bij de dienst Toerisme vóór 31 augustus, maakt kans op een horecabon van vijfentwintig euro.

De horecabon is te verkrijgen aan het gemeentehuis, Toerisme Malle, het Sociaal Huis en de Malse bibliotheken.