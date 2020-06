Lierselei krijgt nieuwe asfaltlaag: ‘s avonds en ‘s nachts beurtelings verkeer emz

17 juni 2020

12u29 0 Malle Tussen maandag 22 juni en vrijdag 26 juni laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatselijk het wegdek vernieuwen op de Lierselei (N14) tussen Malle en Zoersel. Aangezien de baan een belangrijke verbindingsweg is richting de E34, gebeuren de werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts om de verkeershinder te beperken. Tijdelijke verkeerslichten regelen het doorgaand verkeer in beide richtingen over één rijstrook.

Her en der is het wegdek van de Lierselei in slechte staat. Waar in het verleden tijdelijke herstellingen met gietasfalt gebeurden, zal het AWV de bestaande toplaag affrezen en vervangen door een nieuwe laag. De werkzaamheden gebeuren vooral ‘s avonds en ‘s nachts. De werken in de buurt van huizen zullen zo vroeg mogelijk plaatsvinden, zodat omwonenden zo weinig mogelijk geluidshinder ondervinden.

Als alles vlot verloopt en de weersomstandigheden het toelaten, zijn de werken normaal gezien afgerond op vrijdag 26 juni. In geval van regen moeten de werken worden uitgesteld. De omwonenden uit de directe omgeving van de Lierselei ontvangen een bewonersbrief over de werken.