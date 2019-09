Leuke en originele rekwisieten nodig : Inspiration Decors heeft er zo’n tweeduizend te huur Toon Verheijen

27 september 2019

17u22 2 Malle Wie eens iets origineels wil huren om zijn feest of evenement op te vrolijken, kan best eens contact opnemen met Inspiration Decor. De speciaalzaak verhuurt unieke themadecors, decorstrukken en rekwisieten. Zo leverde het bedrijf zelfs stukken voor de nieuwe spot van Orange met Jean-Claude Van Damme. “We zitten beiden al dertig jaar in de interieurbranche en we wilden eens iets anders”, lachen Rudy van Nuffelen en Peter Verhaert.

Rudy Van Nuffelen was de voorbije bijna dertig jaar actief in de branche van de import van kolonianele meubelen. Peter Verhaert zat in de interieursector en zo leerden ze elkaar ook kennen. Van klant zijn kwam vriendschap en uiteindelijk besloten de twee om het na dertig jaar over een compleet andere boeg te gooien. “We deden vroeger wel eens wat feesten en als de mensen dan iets speciaals wilden, dan moesten we altijd op zoek gaan”, vertellen de zakenpartners van Inspiration Decors. “Dat bracht ons op het idee om het zelf te gaan doen, maar wel met net dat ietsje meer beleving. Wie bij ons een themadecor huurt, zal er net dat belevingsaspect bijkrijgen zodat het voor blijvende herinneringen zal zorgen. Casinospelen die ook echt gebruikt kunnen worden, attributen waar je je hoofd door kan steken zodat er foto’s genomen worden…”

Zoektocht

Het voorbije jaar hebben Peter en Rudy zowat heel Nederland en België afgereisd om decorstukken op de kop te tikken. Kiddierides, Egyptische sarcofagen, vliegtuigen, grote sneeuwmannen, een levensgrote kuifje, talloze etalgepoppen, caféspelen. “We zitten momenteel aan zo’n tweeduizend rekwisieten die gehuurd kunnen worden”, vertellen de twee mannen. “Er is veel tijd in gekropen, maar je moet met een zeker aanbod kunnen starten. Zo zijn we bij een oude foorkramer polyester wagentjes gaan halen. Die kun je bijna nergens nog vinden of laat staan dat je iemand vindt die ze nog wil maken. Veel kopen we aan, maar Peter is ook een handige harry”, lacht Rudy Van Nuffelen. “Dat is ook handig meegenomen.”

Bekende klanten

Ondanks dat Inspirations Decor nog redelijk nieuw is, heeft het toch al naam weten te maken. Zo is er voor het Koninklijk Iepers Operettegezelschap een Egyptische sarcofaag aangepast zodat er een acteur in kan plaatsnemen. Aan het televisieproductie-huis Tanker werden onlangs drie “Kiddie Rides” ter beschikking gesteld die werden ingeschakeld bij de opnames van de lopende Orange TV-spot met Jean Claude Van Damme. En voor tour operator Goldentimers werd een indrukwekkend 3D woestijnrally decor op maat ontworpen, inclusief Play Station-beleving op groot scherm. “Maar je kan niet alleen dingen huren bij ons”, vertellen de zaakvoerders. “Wie een evenement - tot honderd personen - wil organiseren kan ook bij ons terecht.”

http://www.inspirationdecors.be