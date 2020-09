Leerlingen ‘t Park kraken samen code op 1 september: koekendoosje met vernieuwd logo is beloning emz

01 september 2020

21u52 0 Malle Voor de leerlingen van de GO! basisschool ‘t Park in Oostmalle was 1 september wel heel bijzonder. Ze moesten allemaal samenwerken om een viercijferige code te kunnen ontrafelen. De kinderen zijn opgelucht dat het schooljaar uit de startblokken geschoten is. “Tijdens de corona thuis zitten was niet echt leuk. Ik wilde het liefst weer naar school”, vertelt Arto (11) uit Oostmalle.

Terwijl de opstart van de middelbare scholen gepaard ging met heel wat extra maatregelen, viel dat bij de lagere scholen relatief goed mee. GO! basisschool ‘t Park voorzag wel extra wasbekken en plaatste schoolbanken buiten om toch ook in de frisse lucht wat meer les te geven. De ramen staan open voor meer ventilatie. In tegenstelling tot het einde van vorig schooljaar hoeven de leerlingen wel geen afstand te houden op de speelplaats. “Dat is heel fijn. Wel blijven wij gefaseerd spelen”, vertelt directrice Emmanuela Vervoort.

Mysterieuze kluis

Om de toestroom van de leerlingen corona-veilig te laten verlopen, moesten de leerlingen door ‘laserdraden’ naar de speelplaats. Daar stond meteen een mysterieuze verrassing te wachten: een kluis en een afgesloten bokaal met een sleutel in. “1 september stond in thema van ‘‘t Park kraakt de code’. Iedere klas moest vier opdrachten doen: een wiskundige, een taalkundige, een muzische en een sportieve. Als de activiteit geslaagd was, kregen ze een getal”, vertelt Nancy Sobrie, juf van het eerste leerjaar en lid van werkgroep ‘1 september’.

Met al die getallen moesten de leerlingen van het zesde leerjaar aan de slag om met een ultieme bewerking tot de vier cijfers te komen. “Heel spannend”, zeggen Lorena (10) en Limar (10) van het vijfde leerjaar. En uiteindelijk lukte dat. Het slot ging open en twee bollebozen namen de sleutel uit de bokaal. In de kluis zat een koekendoos met het vernieuwde logo van de school. Daarop staat de ‘R’ in ‘Park’ bewust een beetje scheef. “Je mag de weg ook schuin bewandelen, want wij zijn als school eigentijds en eigenzinnig”, legt Vervoort uit. Iedere leerling ging met een koekendoosje naar huis.

De leerlingen beleefden een aangename 1 september. Naar die dag was dan ook hard naar uitgekeken. “We misten onze vrienden”, zegt Arto. “En de juffen en meesters”, vult Ilaya (10) uit Oostmalle aan.