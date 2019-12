Leerlingen lagere school Immaculata verbonden in leesketting: “Méér mogelijkheden dan op een stoel” Ewoud Meeusen

13 december 2019

14u49 0 Malle Vrijdagmiddag vormden de 380 leerlingen van Immaculata Oostmalle een lange leesketting. Op die originele manier wil de lagere school het leesplezier van de kinderen stimuleren: “We zetten sterk in op alternatieve leesvormen”, vertelt Liesbeth Sprangers (26), coördinator van de leesketting en juf in het derde leerjaar.

Op de trappen, door de gangen en langsheen de turnzaal: vrijdagmiddag lazen de kinderen van de lagere school van Immaculata dit trimester voor de eerste keer in een leesketting. Een kwartier lang verzonken de leerlingen in hun favoriete strip of leesboek. Door middel van dergelijke leesprojecten wil Immaculata tegengas geven aan de heersende tendens dat het leesniveau van de jonge leerlingen achteruit gaat: “Zonder de essentiële sleutel leesplezier is het moeilijk kinderen achter een strip of boek te krijgen. Wij brengen onze leerlingen ook op alternatieve, fijne manieren aan het lezen. Onze ketting bewijst dat dat lezen niet altijd op een stoel in de klas hoeft”, legt Liesbeth uit.

Stripmobiel

De leesketting is niet het enige project van Immaculata: “Twee keer per week doen wij ook aan duolezen. Dan helpen de oudere leerlingen de jongere kinderen. Ik lees dan bijvoorbeeld samen met Stephen uit het tweede leerjaar”, vertelt Astrid (11), die zelf in het zesde leerjaar zit. Ook de stripmobiel valt bij de kinderen in de smaak: “Die rijdt de hele school rond. Als de stripmobiel bij jouw klas staat, mag je een week lang daaruit strips kiezen om uit te lezen”, vertelt Astrid glunderend.