Leden Vlaams Belang Malle ruimen zwerfvuil in industriepark emz

31 augustus 2020

13u59 4 Malle Drie leden van Vlaams Belang Malle hebben afgelopen zaterdag zwerfvuil opgeruimd op het industriepark van Malle. En dat initiatief leverde op vijf uur tijd een flinke buit op: vijf volle vuilniszakken, twee emmers gevuld met lege flesjes en een halve emmer sigarettenpeuken.

De industriezone in Malle is een gebied waarlangs dagelijks talloze voetgangers, fietsers, vrachtwagens en auto’s passeren. En die drukte brengt heel wat zwerfvuil met zich mee. Vlaams Belang Malle stak zaterdag de handen uit de mouwen om dat op te ruimen. Ze hadden hun handen meer dan vol. “Vooral aan de toegangswegen langs de Zoerselbaan en de Antwerpsesteenweg waren de bermen het meest bezaaid met afval.”

De opruimactie was een geslaagde onderneming, met een propere industriezone als gevolg. Binnen twee weken gaat de lokale afdeling van de partij opnieuw een kijkje nemen of de hoeveelheid zwerfvuil al dan niet opnieuw is toegenomen.