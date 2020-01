Laptop en gsm gestolen Toon Verheijen

27 januari 2020

Onbekenden hebben vrijdagavond ingebroken in een wagen aan de Lierselei in Malle. De inbrekers sloegen een ruit in met een onbekend voorwerp en konden een laptop en een gsm buitmaken. De politie heeft een sporenonderzoek gedaan, maar van de daders ontbreekt elk spoor.