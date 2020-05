Langverwachte restauratie Sint-Martinuskerk staat in de startblokken emz

04 mei 2020

16u31 1 Malle De kogel is door de kerk. De Malse gemeenteraad heeft de plannen van de architect voor de grondige restauratie van de Sint-Martinuskerk afgelopen donderdagavond goedgekeurd. Voor de herstellingswerken krijgt Malle bijna 375.000 euro van Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA). “Ik hoop dat we in het voorjaar van 2021 effectief kunnen starten”, zegt schepen voor Openbare Werken Wim Jordens (CD&V).

De huidige vorm van de kerk in het hartje van Malle dateert uit 1926-1927, toen ze bij de wederopbouw werd uitgebreid met twee zijbeuken. Het dossier van de restauratie van de Sint-Martinuskerk ligt al verschillende jaren op tafel. Op 16 februari 2012 verleende het Agentschap Onroerend Erfgoed een voorafgaand gunstig advies voor de geplande werken.

Reeds in 2013 was het college van burgemeester en schepenen genoodzaakt met de ‘procedure van hoogdringendheid’ de lekkages in het dak te herstellen om een verder verval van de kerk te vermijden. De onderhoudswerkzaamheden bedroegen bijna 92.000 euro. “Die maakten eigenlijk deel uit van het grotere dossier, maar we moesten vermijden dat de binnenzijde van de kerk schade zou oplopen”, verduidelijkt Jordens.

Restauratiepremie

Voor de herstellingswerken aan de Sint-Martinuskerk kan de gemeente rekenen op een restauratiepremie van 374.941,92 euro van de Vlaamse overheid. Een architectenbureau raamde de totale restauratiekosten op iets meer dan 630.000 euro. Het grootste deel daarvoor wordt gebruikt voor algemene bouwwerken. “Dat gaan dan om het herstellen van de daken, het uitvoeren van gevelwerken en het vernieuwen van de verankeringsijzers aan de kerk en de elektriciteitsbekabeling onder de daken.” Een 49.000 euro wordt besteed aan het renoveren van de kerkhofmuur.

Nadat de gemeenteraad het bestek en de raming goedkeurde, kan het bestuur op zoek gaan naar een aannemer om de werken uit te voeren. “Verschillende aannemende partijen kunnen hun offertes binnensturen. De meeste bedrijven die dergelijke werken op zich kunnen nemen, zijn drukbezet. Ik hoop dus aan het einde van dit jaar de administratie in orde te hebben. Hopelijk kunnen we dan in het voorjaar van 2021 de restauratie van start laten gaan”, besluit Jordens.