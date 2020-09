Kwetsbare Mallenaren krijgen 75 euro in de vorm van lokale waardebonnen emz

25 september 2020

11u24 2 Malle Alle houders van een Vrijetijdspas en hun gezinsleden in Malle krijgen 75 euro. Dat bedrag wordt uitbetaald in drie schijven van een Malse cadeaubon ter waarde van 25 euro. Zo worden zowel kwetsbare doelgroepen als de lokale economie ondersteund in tijden van corona. “Het is een win-win”, aldus schepen voor Sociale Zaken Wouter Patho (N-VA).

De Vlaamse regering heeft een subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen vrijgemaakt. De doelstelling is tweeledig: de koopkracht van huishoudens die een serieus inkomensverlies leden door de coronacrisis versterken en de lokale economie een krachtige impuls geven. OCMW Malle komt 26.044 euro toe. Dat bedrag kan tot december 2021 besteed worden.

November, januari en juni

De gemeente Malle zal die inzetten voor de houders van een Vrijetijdspas, een gemeentelijke kortingskaart voor Mallenaren met een beperkt inkomen. Momenteel zijn dat 125 gezinnen, wat neerkomt op 308 personen. Ieder Vrijetijdspasser en zijn gezinsleden krijgen elk drie maal een waardebon van 25 euro.

Op 15 oktober 2020, 15 december 2020 en juni 2021 bekijkt de gemeente Malle welke inwoners op dat moment een Vrijetijdspas hebben. De uitbetaling volgt dan respectievelijk in november 2020, januari 2020 en juni 2021. “Moesten er in juni 2021 plots heel wat meer houders van een Vrijetijdspas zijn en we komen met de subsidie niet meer rond, dan springt de gemeente bij. We hebben sowieso al wel wat extra marge in de verdeling van de subsidie voorzien”, aldus Patho.

375 euro

Een gezin van 5 personen dat op 15 oktober 2020 een geldige Vrijetijdspas heeft, ontvangt dus een totaal van 375 euro aan waardebonnen: 5 keer 25 euro in november 2020, 5 keer 25 euro in januari 2021 en 5 keer 25 euro in juni 2021.