Kringloopwinkel levert Mariagaarde vintage interieur om leraarskamer gezellig in te kleden emz

07 oktober 2020

11u03 2 Malle In het kader van de coronacrisis heeft het Mariagaarde Instituut in Westmalle een paviljoentent ingezet als tijdelijke leraarskamer. De middelbare school besloot een beroep te doen op de lokale kringloopwinkel Kringwinkel De Cirkel voor een vintage interieur. Dankzij de samenwerking kunnen de leerkrachten nu in een gezellige omgeving op adem komen en van ideeën wisselen.

Door de uitbraak van het coronavirus kwam ook het Mariagaarde Instituut in Westmalle voor een uitdaging de staan. De bestaande leraarskamers waren te klein om een honderdzestigtal leerkrachten coronaveilig te kunnen herbergen. De school opteerde ervoor een ruime paviljoentent te plaatsen op het centrale grasveld tussen de drie gebouwen, zodat die goed bereikbaar zou zijn voor alle lesgevers.

Meubels en accessoires

Mariagaarde wilde de leraarsruimte niet alleen coronaveilig in te richten, maar ook om er een aangename omgeving van te maken. Het idee werd geopperd om de tent van een vintage interieur te voorzien. En daarvoor zorgde Kringwinkel De Cirkel, die filialen heeft in Malle, Zandhoven, Brecht en Wuustwezel. “De kringwinkel heeft ons een mooi assortiment meubels en accessoires geleverd. Onze ‘Vileka’ (Vintage Leraarskamer) oogt schitterend! Het is een plek geworden waar leraren van gedachten kunnen wisselen met elkaar om zo energie en ideeën op te doen om zich dag na dag voor hun leerlingen in te zetten”, klinkt het bij Mariagaarde.

Voor de school sluit de missie van de kringloopwinkel volledig aan bij haar eigen pedagogisch project: net als De Cirkel draagt Mariagaarde gelijke kansen en duurzaamheid hoog in het vaandel. Ook Kringwinkel De Cirkel zelf is tevreden met het project. “Het was een verstandige keuze om een coronaproof inrichting van een extra leraarsruimte te voorzien van kringmateriaal. Leraars verdienen het om verwend te worden met een schitterende retrofauteuil”, aldus De Cirkel.