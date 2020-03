Koppel uit Malle zit vast in Gambia: “We worden van het kastje naar de muur gestuurd” emz

23 maart 2020

12u10 8 Malle Op zaterdag 14 maart besloot touroperator TUI vanwege de coronacrisis alle vluchten naar het buitenland te schrappen. Daardoor dreigen nu ook Leo Vervloet (67) en Lydia De Prins (67) uit Malle langer dan verwacht in het Afrikaanse Gambia te moeten blijven. “TUI vroeg zelf of we vervroegd wilden terugkomen, maar daarna hoorden we dat we zelf onze vlucht maar moesten regelen”, zucht Leo.

Al 23 jaar lang trekken Leo en Lydia naar het West-Afrikaanse Gambia. Dit jaar planden ze vier weken op een appartement in Kololi door te brengen samen met Mallenaren Marc Lauwers (63) en Mieke Daelemans (63). Op 3 maart landden ze in Banjul, op ongeveer 40 minuten rijden van hun appartement in Kololi.

Restaurants sluiten

Volgens Leo kwam de vrees voor het coronavirus sinds vorige week in Gambia op gang. “Afgelopen woensdag werd een eerste besmetting vastgesteld bij een vrouw die terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk. Restaurants begonnen hun deuren te sluiten. Ook verschillende hotels sloten hun deuren. Twee Vlaamse vrouwen, die we leerden kennen op een terrasje, verblijven nu in de vrijstaande kamers in ons appartement. Afgelopen vrijdag hadden ze normaal gezien hun vlucht naar huis met Brussels Airlines, maar die werd gecanceld. Twee dagen later sloot ook hun hotel in Kololi de deuren”, legt Leo uit.

Het is hier nu 39 graden, zelfs het zwembad is te warm Leo

Desondanks kunnen de twee koppels uit Malle nog gerust over straat naar de winkel gaan. “Wel zijn de mondmaskers zichtbaar op straat en houdt iedereen rekening met een gezonde afstand.” Uit voorzorgsmaatregelen besloten de reizigers hun geplande uitstappen niet meer te laten doorgaan. “We willen ook geen onnodige risico’s nemen.” Veel stelt hun reis dus eigenlijk niet meer voor. “Het is hier nu 39 graden, zelfs het zwembad is te warm”, zegt Leo.

Belgische ambassade

Toen de coronacrisis in België uitbrak, kregen de twee koppels uit Malle vorige week een telefoontje met de vraag of ze vervroegd uit Gambia zouden willen terugkeren. “Eigenlijk wilden we zo snel mogelijk naar huis gaan. Daarom registreerden we ons op Travellers Online, zodat zowel TUI als de Buitenlandse Zaken wist waar we zaten en met hoeveel we waren. Daarna kregen we echter een mailtje dat onze vlucht van 31 maart geannuleerd was. We zouden nog een voucher ontvangen, zodat we binnenkort zelf een vlucht terug zouden kunnen boeken. Maar terugkeren met TUI zou onmogelijk zijn tot 30 april.”

Zo lang zoekt Leo echter niet te wachten. “De meeste toeristen die met TUI Nederland of Corendon naar hier gevlogen zijn, werden al gerepatrieerd. Wij hebben echter geen pakketreis, maar enkel een vlucht via TUI geboekt. We hebben verschillende keren met TUI België en de Belgische ambassade in Senegal contact gehad, maar we werden van het kastje naar de muur gestuurd. We snappen dat de telefoon van TUI momenteel roodgloeiend staat, maar het minste dat ze kunnen doen, is toch ons op de hoogte houden?”

Voorlopig proberen de twee koppels samen met het thuisfront een vlucht te zoeken. “De huur voor ons appartement is maar geldig tot 31 maart. Als we zelf geen vlucht meer vinden, hopen we op de Belgische ambassade. Die zou mogelijks deze week nog een vliegtuig vanuit Banjul naar België inleggen”, besluit Leo.