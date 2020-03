Koppel uit Malle op Tenerife niet te spreken over Brussels Airlines: “Ze laten ons in de kou staan” emz

19 maart 2020

13u19 0 Malle Om de uitbraak van het coronavirus in te dijken, kondigde Spanje afgelopen zondag een lockdown af. Daardoor dreigden de toeristen Frank Van Hout (59) en Liliane Claessen (59) uit Malle tot 19 april op Tenerife in hun appartement te moeten blijven. “Brussels Airlines zei dat onze vlucht aanstaande zondag niet zou kunnen doorgaan”, zegt Frank. Het koppel hoopt vanavond terug naar ons land te kunnen keren met een vlucht van Transavia via Eindhoven.

Afgelopen vrijdag landden Frank en Liliane op het Spaanse Tenerife in de Canarische Eilanden. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht in Playas de las Américas, het toeristisch hart van het eiland. “We zijn hier al tientallen keren geweest, vooral om te genieten van het gunstig klimaat. Bij goed weer is het fantastisch keuvelen over de boulevard met al die winkeltjes, terrasjes en restaurants”, zegt Frank.

Toen ze zondagmorgen echter uit hun appartementje trokken om te gaan wandelen, voelden ze dat er iets aan de hand was. “De stoelen werden opgeruimd en alle terrassen gingen dicht. De Spaanse overheid voerde met een lockdown de noodtoestand in. Op maandag mocht niemand nog aan het zwembad liggen, we mochten niet meer buitenkomen en samenscholingen werden verboden.” Volgens Frank is het op Tenerife een dode boel. “Alles is dicht, behalve de supermarkt en de apotheek. De politie patrouilleert op straat om te controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt.”

Bang

Dinsdag vernam het koppel dat Brussels Airlines alle vluchten voor de komende vier weken zou opschorten. “Daarvan kwamen we op de hoogte via het thuisfront. Zelf hebben we geen telefoontje of mailtje gehad. Ik besloot dinsdag zelf contact op te nemen met Brussels Airlines. Er werd mij verteld dat we zondag zonder problemen zouden kunnen terugkeren”, licht Frank toe.

Op woensdagmorgen besloot de Mallenaar opnieuw contact op te nemen. “We werden bang, want de toestand verergert hier alsmaar. In eerste instantie lieten de medewerkers weten dat er geen vluchten meer geboekt konden worden. Twee uur later kregen we te horen dat we vóór 19 april niet meer terug zouden raken. Dat was het enige antwoord dat we kregen.”

Eindhoven

In tegenstelling tot heel wat Belgen die via reismaatschappijen als TUI terug thuis raakten vanuit Tenerife, dreigden Frank en Lilian vast komen te zitten op hun appartement. “We hadden enkel een vlucht geboekt, geen pakketreis.” Daarom probeerde het koppel samen met hun kinderen een nieuwe terugvlucht te vinden. “We zijn daar een hele dag mee bezig geweest. Uiteindelijk vonden we een vlucht voor donderdagavond vanuit Tenerife naar Eindhoven met de vliegmaatschappij Transavia. Daarvoor moesten we wel 700 à 800 euro ophoesten voor twee personen. Maar het was dat of hier blijven zitten.”

Als alles goed verloopt, hopen Frank en Lilian vanavond om half 6 terug naar ons land te vliegen. “Wel vrezen we voor de taferelen op de luchthaven. Op woensdag was het daar drummen aan de gates. We hebben zelf een soort mondmasker met zakdoeken proberen te maken.”

(lees verder onder de foto)

Rozengeur en maneschijn

Momenteel heeft het koppel een goed oog in hun terugvlucht. Wel zijn ze erg verontwaardigd over de service van Brussels Airlines. “Als we een vlucht boeken, is alles rozengeur en maneschijn. Maar als er problemen opduiken, laten ze ons in de kou staan. Waarschijnlijk krijg ik mijn geld niet terug, enkel in de vorm van een voucher. Dat alles is bijzonder jammer van onze Belgische luchtvaartmaatschappij”, besluit Frank.