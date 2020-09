KLJ doet dorpskern en schoolomgeving Oostmalle met ballonnen rood kleuren emz

01 september 2020

23u29 0 Malle Wie dinsdagmorgen door de dorpskern of langs de basisscholen van Oostmalle wandelde, fietste of reed heeft het ongetwijfeld de rode ballonnen opgemerkt. De opvallende actie is van de hand van KLJ Oostmalle. Zo wil de jeugdbeweging bekendheid geven aan hun startdag op zaterdag 5 september.

Gewapend met een mondmasker en talloze rode ballonnen trok de leiding van KLJ Oostmalle tijdens de nacht van 31 augustus op 1 september door hun dorp. Die ballonnen hingen ze op in de dorpskern en aan de twee basisscholen. Zo kleuren ze Oostmalle rood deze week.

Knallend én veilig

De actie kadert in het jaarthema ‘Laat het knallen’. “Knallen duidt vooral op feesten. Elke activiteit is een feestje op zich. We kijken er enorm naar uit om het nieuwe werkjaar op te starten. Vorig jaar hebben we dat moeten stopzetten vanwege het coronavirus. Gelukkig was er wel een kamp, maar die zaterdagactiviteiten heb ik toch wel gemist”, aldus leider Levi Van Deun.

De start voor het nieuwe werkjaar geeft KLJ Oostmalle op zaterdag 5 september. Dat gebeurt uiteraard coronaproof. “Inschrijvingen gebeuren online, iedere leeftijdsgroep vormt een aparte bubbel, de leiding draagt op elk moment een mondmasker, de handen worden regelmatig gewassen...”, vertelt leidster Mirte Francken.

Nieuw initiatief

Op die startdag is er ook een verrassing te winnen. Althans, voor wie erin slaagt het aantal ballonnen juist te tellen of te gokken. En de ballonnen verspreiden is niet de enige actie deze week. Ook donderdagnamiddag is er nog iets gepland. “We willen nog niet te veel verklappen, maar het zou wel eens kunnen dat je ons donderdag op de één of andere manier luid en duidelijk hoort of ziet. We laten het keihard knallen!”, zegt Levi.

Het nieuwe werkjaar van KLJ Oostmalle wordt ingezet op zaterdag 5 september tussen 13 uur en 16 uur 30. DAt is voor de kinderen van het eerste leerjaar tot het derde middelbaar. De +16-werking start op vrijdag 11 september om 20 uur. Meer informatie op de website www.kljoostmalle.be.